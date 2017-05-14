İŞTE GİRESUNSPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
Bugün 17:00'da başlayacak Giresunspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 33. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Kenan Atik
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Şansalan, Ahmet Şimşek, Ahmet Ayaz, Çağdaş Altay
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