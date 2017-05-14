İşte Giresunspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE GİRESUNSPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Giresunspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 33. haftasında Giresunspor ile Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

335 Okunma

İşte Giresunspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler

Bugün 17:00'da başlayacak Giresunspor - Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 33. Haftasında Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Şansalan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Panajotıs Dımıtrıadıs, Volkan Okumak, Davıd Solomon Abwo, Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Eser Altın

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü

Teknik Direktör: Kenan Atik

Hakem: Ali Şansalan, Ahmet Şimşek, Ahmet Ayaz, Çağdaş Altay

﻿

Giresunspor 1 - Denizlispor 0
TFF 1. Lig'de kritik pazar
İşte UEFA Lisansı alan kulüplerimiz
TFF 1. Lig: 33. hafta hakemleri
TFF 1. Lig'de kim çıkacak, kim düşecek?
İşte 33. ve 34. hafta programı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿