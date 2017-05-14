Eskişehirspor - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ESKİŞEHİRSPOR - GAZİANTEP BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 33. haftasında Eskişehirspor ile Gaziantep BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eskişehirspor - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak Eskişehirspor - Gaziantep BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Özkalfa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Axel Meye Me Ndong, Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer, Osman Tarık Çamdal, Ruud Jorge Boffın, Aykut Akgün, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç, Bruno Ferreıra Mombra Rosa

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Erdal Güneş, Ramazan Civelek, Serge Ognadon Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Erkan Engin

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