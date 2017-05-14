ESKİŞEHİRSPOR - GAZİANTEP BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eskişehirspor - Gaziantep BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak Eskişehirspor - Gaziantep BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 33. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Tolga Özkalfa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Eskişehirspor: Hasan Hüseyin Acar, Axel Meye Me Ndong, Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer, Osman Tarık Çamdal, Ruud Jorge Boffın, Aykut Akgün, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Ramazan Övüç, Bruno Ferreıra Mombra Rosa
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Haberleri İstatistikleri
Gaziantep BŞB: Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan, Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Mehmet Erdem Uğurlu, Erdal Güneş, Ramazan Civelek, Serge Ognadon Akakpo, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Tolga Özkalfa, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam, Erkan Engin
Maç Detayları - Canlı Anlatım