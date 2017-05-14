İŞTE ELAZIĞSPOR - BALIKESİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Elazığspor - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 17:00'da başlayacak Elazığspor - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 33. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Aldın Cajıc, Hamıdou Traore, Berk Yıldız, Adem Alkaşi, Olanrewaju Muhammed Kehinde, Mehmet Yiğit, Çağlar Şahin Akbaba, Çağrı Ortakaya, Murat Kalkan, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe, Şaban Tükenmez, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Çağatay Vatan, İbrahim İçuz, Rahmi Anıl Başaran, Emre Akkaş, Akçan Deniz Sayar
Teknik Direktör: Can Cangök
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Mustafa Sönmez, Mert Güzenge
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