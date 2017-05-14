Manisaspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Manisaspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 33. haftasında Manisaspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisaspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak Manisaspor - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 33. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, Slavko Perovıc, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Şanlıurfaspor: Abdulaziz Solmaz, Ovıdıu Andreı Marc, Hüseyin Kala, Emmanuel Oseı Banahene, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Iyayı Belıeve Atıemwen, Halil Köçer, Cemil Adıcan, Caner Cavlun, Sinan Ören

Teknik Direktör: Hayati Soydaş

Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey, Alper Çetin

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