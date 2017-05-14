İŞTE ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler
Bugün 17:00'da başlayacak Adana Demirspor - Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 33. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Fevzi Elmas, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra
Teknik Direktör: Tekin İncebaldır
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Sivasspor: Galip Güzel, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Tolgahan Acar, İbrahim Öztürk, Ergin Keleş, John Boye, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu, Sarperbarış Saka
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