İşte Adana Demirspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 33. haftasında Adana Demirspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adana Demirspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler

Bugün 17:00'da başlayacak Adana Demirspor - Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 33. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mustafa Durak, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Fevzi Elmas, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Tıago Queıroz Bezerra

Teknik Direktör: Tekin İncebaldır

Sivasspor: Galip Güzel, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Tolgahan Acar, İbrahim Öztürk, Ergin Keleş, John Boye, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Adem Koçak, Rıdvan Şimşek, Emre Kılınç

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Serkan Çınar, Kemal Yılmaz, Cevdet Kömürcüoğlu, Sarperbarış Saka

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