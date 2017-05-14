İşte Yeni Malatyaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE YENİ MALATYASPOR - BOLUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Yeni Malatyaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Boluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Yeni Malatyaspor - Boluspor maçında ilk 11'ler

Bugün 17:00'da başlayacak Yeni Malatyaspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 33. Haftasında Malatya İnönü Stadyumunda oynanacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Malatya İnönü

Yeni Malatyaspor: Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Mıchael Pereıra, İrfan Başaran, Eren Tozlu, Okechukwu Godson Azubuıke, Sadık Çiftpınar, Boubacar Dıalıba Dıabang, Murat Akça, Ertaç Özbir

Teknik Direktör: İrfan Buz

Boluspor: Alim Öztürk, Özgür İleri, Rydellromano Poepon, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Ramazan Sal, Guıdo Koçer, Fatih Nurullah Turan, Andre Clarındo Dos Santos, Melih Ağa, Kadir Bekmezci, Cengiz Umut Meraş

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hakem: Kutluhan Bilgiç, Serkan Gençerler, Oğuz Terzi, Tugay Kaan Numanoğlu

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