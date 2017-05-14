GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Göztepe - Samsunspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 33. haftasında Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Göztepe: Emre Can Coşkun, Leo Schwechlen, Mehmet Umut Nayir, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
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Samsunspor: Fatih Kılıçkaya, Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Caner Koca, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen, Jeroen Lombe Lumu
Teknik Direktör: Osman Özköylü
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Hakem: Arda Kardeşler, Cem Satman, Orkun Aktaş, Burak Şeker
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