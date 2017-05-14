Göztepe - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
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GÖZTEPE - SAMSUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Göztepe - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 33. haftasında Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Göztepe - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 33. haftasında Göztepe ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Göztepe: Emre Can Coşkun, Leo Schwechlen, Mehmet Umut Nayir, Adıs Jahovıc, Gosso Jean Jacques Gosso, Tanju Kayhan, Günay Güvenç, Kossı Prınce Segbefıa, Halil Akbunar, Canberk Dilaver, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Samsunspor: Fatih Kılıçkaya, Murat Gürbüzerol, Göksu Türkdoğan, Mustafa Sevgi, Hasan Kılıç, Caner Koca, Abdülkerim Bardakcı, Famoussa Kone, Tom Muyters, Erkam Reşmen, Jeroen Lombe Lumu

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Arda Kardeşler, Cem Satman, Orkun Aktaş, Burak Şeker

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