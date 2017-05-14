MELİH GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNE CEVAP!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Ankaragücü yönetimine cevap: “Ankaragücü’ne verdiğim destek sözü doğru ancak ilk Belediye Meclisi'nden karar çıkartacağım demedim”

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Ankaragücü’nde Mehmet Yiğiner’in başkanlığında toplanan yönetim kurulu, uzun süren toplantı sonunda yaptığı açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in verdiği maddi ve manevi destek sözünü tutmasını bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Ankaragücü yönetiminin, bu toplantı sonunda yaptığı açıklamaları değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Ankaragücü’ne verdiğim destek sözü doğru ancak ilk belediye meclisinden karar çıkartacağım demedim” diye konuştu.

“Eşit taksitlerle yardım yapacağım”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’e yapacağı yardımın rakamını kendisine söylediğini belirten Gökçek, “Önümüzdeki 8 aylık bir dönem var. Sezon Ağustos ayında açılıyor. Biz; Eylül, Ekim, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında eşit taksitlerle yardımımızı yapacağız” diyerek Büyükşehir Belediye Meclisi’nden yardım kararının çıkacağını belirtmiş oldu.

Ankara’nın ileri gelenleri, zenginleri ve sözü geçenlerini Ankaragücü için bir araya getireceğini ifade eden Başkan Gökçek, “Önümüzdeki ayın başında Ankara eşrafını Ankaragücü’ne yardım toplamak için buluşturacağım” şeklinde konuştu.

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“Ercan Soydaş şahittir”

Ankaragücü yönetiminin geçen sezon aldığı futbolculara olan borçlarını ödemesini ve transfer yapmasını beklediklerini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Ben kesinlikle sezon başında borçlarımızı ödeyeceğimize dair bir söz vermedim” diyerek bu konuşmaya Ankara Mavi Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Ankaragücü’nde Başkan yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu görevini yürüten Ercan Soydaş’ın şahit olduğunu belirtti.

“Ankaragücü yönetiminde konuşulanlara üzüldüm”

Ankaragücü yönetiminde konuşulanlara çok üzüldüğünü ancak Ankaragücü’nü ve yöneticilerini sevdiğini söyleyen Melih Gökçek, “Daha önce kendileri, Ankaragücü’nü bize teslim etmeyeceklerini söyledi. Biz de, bu kararlarına saygı duyduğumuzu açıkça söyledik. Birbirimize yine destek olmalıyız. Ankaragücü’nün yöneticilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.