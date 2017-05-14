Melih Gökçek'ten Ankaragücü yönetimine cevap!
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MELİH GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ YÖNETİMİNE CEVAP!

Melih Gökçek'ten Ankaragücü yönetimine cevap!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten Ankaragücü yönetimine cevap: “Ankaragücü’ne verdiğim destek sözü doğru ancak ilk Belediye Meclisi'nden karar çıkartacağım demedim”

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Ankaragücü’nde Mehmet Yiğiner’in başkanlığında toplanan yönetim kurulu, uzun süren toplantı sonunda yaptığı açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in verdiği maddi ve manevi destek sözünü tutmasını bekliyoruz” çağrısında bulundu.

Ankaragücü yönetiminin, bu toplantı sonunda yaptığı açıklamaları değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Ankaragücü’ne verdiğim destek sözü doğru ancak ilk belediye meclisinden karar çıkartacağım demedim” diye konuştu.

“Eşit taksitlerle yardım yapacağım”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’e yapacağı yardımın rakamını kendisine söylediğini belirten Gökçek, “Önümüzdeki 8 aylık bir dönem var. Sezon Ağustos ayında açılıyor. Biz; Eylül, Ekim, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında eşit taksitlerle yardımımızı yapacağız” diyerek Büyükşehir Belediye Meclisi’nden yardım kararının çıkacağını belirtmiş oldu.

Ankara’nın ileri gelenleri, zenginleri ve sözü geçenlerini Ankaragücü için bir araya getireceğini ifade eden Başkan Gökçek, “Önümüzdeki ayın başında Ankara eşrafını Ankaragücü’ne yardım toplamak için buluşturacağım” şeklinde konuştu.

“Ercan Soydaş şahittir”

Ankaragücü yönetiminin geçen sezon aldığı futbolculara olan borçlarını ödemesini ve transfer yapmasını beklediklerini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Ben kesinlikle sezon başında borçlarımızı ödeyeceğimize dair bir söz vermedim” diyerek bu konuşmaya Ankara Mavi Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Ankaragücü’nde Başkan yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu görevini yürüten Ercan Soydaş’ın şahit olduğunu belirtti.

“Ankaragücü yönetiminde konuşulanlara üzüldüm”

Ankaragücü yönetiminde konuşulanlara çok üzüldüğünü ancak Ankaragücü’nü ve yöneticilerini sevdiğini söyleyen Melih Gökçek, “Daha önce kendileri, Ankaragücü’nü bize teslim etmeyeceklerini söyledi. Biz de, bu kararlarına saygı duyduğumuzu açıkça söyledik. Birbirimize yine destek olmalıyız. Ankaragücü’nün yöneticilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

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4
kazan06
14 Mayıs 201701:48
merak ettiğim şey şu cevabını bilen varsa söylesin. şimdi başkan bütün planlarını gökçekten gelecek yardımlar üzerine mi kurdu. şayet gökçek sezon başında bu yardımı yapmazsa yada bu yardımı ileri tarihe ertelerse bir b planı yokmudur yönetimin. sizler o koltukda oturup bütün planlarınızı gökcekler üzerine kuruyorsanız bırakında onlar otursun o koltukda bizde hesap soralım. şayet siz oturuyorsanız b planınız nedir.Anladığım kadarıyla durum vahim.klasspor bu soruların cevabını araki sezon başlamadan ne olacağını bilelim.
3
Ceyhun
14 Mayıs 201701:20
Madem Melih Gökçe Ankara gücüne yardım etmiyor Ankaralıda kendi öz takımına sahip çıkacak belediye Başkan'ı seçer sanki Ada'm cebinden veriyor ben Evim caddeye bakıyor diyo 800 tl vergi ödüyorum Ankara'dan başka.hiç bir belediye bu parayı almıyor benim paramı oğlunun takımına harcayamaz
2
Ankaragüçlü
14 Mayıs 201700:48
Bir önceki haberde de yazdım... Büyükşehir belediyesi destek olmayınca herkez eleştiriyor destek olmak isteyince de istenmiyor herkez bir kulp takıyor bu ne perhiz bu ne lahana turşusu... Mehmet başkanın arkasındayız ama malesef maddi gücü bizi bu ligde şampiyon yapmaya yetmez hatta ligde kalamayız sampiyonluk için para ve güç lazım bu para ve güç büyükşehir belediyesinde yani melih gokcekte var engel olmayın bırakın girsin yönetime şampiyon olalım çıkalım süper lige
1
Cankirili Simsar Seco
14 Mayıs 201700:48
Anlasildi beyler Yiginer tatlilikla Gitmezse elini zorlayip yolunu tikayip bir sekilde aradan cikaracaklar. Yoksa parasiz pulsuz gelirsiz maddi ve siyasi desteksiz ligin dibine demir ettirir Bunlar bize.Yiginer bizim baskanimiz sahip cikacagiz onu yedir meyiz ama Ankaragucu bir daha alt lige dusemez bunada razi olamayiz. Yiginer bu gidisle birakmak zorunda kalacak. 15 oyuncunun mukavelesi bitoyor yeni yuzler lazim isimiz gercekten zor sonumuz hayrolsun
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