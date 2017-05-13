"HER GİTTİĞİMİZ YERDE BEYAZ SAYFA BIRAKTIK"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenerek kritik 3 puan aldıklarını söyledi.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, Kadıköy'de kötü bir netice sonunda üst sıralardan kopacaklarını bilerek müsabakaya çıktıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz yer itibarıyla bu maç çok önemliydi. Mutlaka galibiyet almamız gerekiyordu. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadık. Arkadaşlarım gerçekten deplasmanda nasıl oynanacaksa öyle oynadılar. Takımımı kutluyorum. Göreve geldiğimizde 2 puanımız vardı. Herkes takım ne zaman düşecek, diye beklerken Avrupa hedefi konuşulmaya başlandı. Kritik maçlarımız var. 3 maç da kolay geçmeyecek."

Sezon başında ayrıldığı Kasımpaşa'yla yaşadığı sıkıntılar hakkındaki soru üzerine Çalımbay, "Kasımpaşa'da bu sezon için 'yukarıya oynayacağız' diye düşünce vardı. Sezon başı ise yatırım yapılmayacağını söylediler. Bir anda görevden ayrılmamı istediler, ben de kabul ettim. Daha sonra devam etmek istediler ancak bu sefer ben kabul etmedim. Kasımpaşa benim kurduğum bir takım. Sezon başını çok iyi geçirmiştik. Tek sıkıntı kadroydu. Kasımpaşa dahil her gittiğim camiaya mutlaka katkıda bulunmuşumdur." ifadelerini kullandı.

İlk etapta Antalyaspor'un teklifini de kabul etmediğini anlatan Çalımbay, "Birileri araya girince kabul ettim. Orada da hem saha içinde hem de saha dışında kriz vardı. Yönetim ve başkanın katkılarıyla toparladık. Her gittiğimiz yerde beyaz sayfa bıraktık. Eğer bizim arkamızdan konuşuyorlarsa yalan söylüyorlardır. İstemediğim halde onların konuşmalarından dolayı bir şeylere girdik. Hayatımda hiç kimseye yanlışım olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Beşiktaş şanslı"

Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa Beşiktaş'ın ulaşmasını beklediğini dile getirdi.

Beşiktaş'la da Medipol Başakşehir'le de oynadıklarını hatırlatan Çalımbay, "Ben Beşiktaş'ı şanslı görüyorum. İyi bir takım. Her türlü oyuncuya sahipler. Ligde, kupada ve Avrupa'da iyiydiler. Her zaman Fenerbahçe maçı gibi şansız olacaklarını düşünmüyorum. 2 puan kolay kapanacak bir fark değil. Bana göre lig yeni başlıyor. Kritik maçlar var. Medipol Başakşehir'i de tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.