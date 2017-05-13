"15,5 YILDIR YENEMEDİĞİMİZ BİR RAKİBİ MAĞLUP ETTİK"

İLİŞKİLİ HABER Darüşşafaka Doğuş evinde kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 27. haftanın erteleme maçında Anadolu Efes'i 88-85 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş'ta başantrenör David Blatt, yıllardır yenemedikleri bir rakip karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Blatt, "Takımımla gurur duyuyorum. Mücadelelerini ortaya koyarak gurur duyulacak bir performans gösterdiler. Avrupa Ligi'nde son 8'e kalmış üst düzey bir takımı, 15,5 yıldır yenemediğimiz bir rakibi mağlup ettik. Bizim için çok iyi bir galibiyet oldu." diye konuştu.

Kenardan büyük katkı aldıklarını söyleyen Blatt, "Mehmet Yağmur, Birkan Batuk ve Furkan Aldemir çok büyük katkı sağladılar. İlk yarıda ne kadar kötü savunma yaptıysak ikinci yarıda tam zıddını yaptık. İlk yarıdaki tablo bizi salona gömecekleri şeklindeydi ama yüksek hücum potansiyeli olan bir takımdan ikinci yarıda 28 sayı yedik. Bu sonuçla play-off'larda saha avantajını garantilemiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Darüşşafaka Doğuş oyuncusu Brad Wanamaker ise "İkinci yarıda çok daha sert oynadık, hücumda topu koşturduk ve galibiyeti aldık." dedi.

- Anadolu Efes cephesi

Anadolu Efes Başantrenörü Perasovic ise yaptığı açıklamada, "İki takım da play-off'taki en iyi pozisyon için savaşıyor. Bu yüzden iki takım için de önemli bir maçtı. İlk yarıda çok iyi oynadık ve şutlarımızın yüzdesi çok iyiydi. İkinci yarıda ilk bölümdeki performansı sürdüremedik ve Daçka avantajı eline alarak maçı kazandı." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımın oyuncusu Cedi Osman ise iyi bir basketbol ortaya koyduklarını vurgulayarak, "İkinci yarıda çok boş atış kaçırdık rakibimiz bunları iyi değerlendirdi ve galibiyete ulaştı. Beşiktaş maçını kazanarak ikinci olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.