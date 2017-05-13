Leverkusen'den Korkut kararı
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LEVERKUSEN'DEN KORKUT KARARI

Leverkusen'den Korkut kararı

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, iki aydan bu yana takımın başında bulunan Türk teknik direktör Tayfun Korkut ile sezon sonunda yolların ayrılacağını söyledi.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) kulübü Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, iki aydan bu yana takımın başında bulunan Türk teknik direktör Tayfun Korkut ile sezon sonunda yolların ayrılacağını söyledi.

Schade, ligin 33. haftasında Köln ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Alman basınına yaptığı açıklamada, Tayfun Korkut'un geleceğine ilişkin, "Sezon sonunda iş birliği sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

43 yaşındaki teknik adamın takımla umut verici gelişmeler gösterdiğini ifade eden Schade, buna rağmen futbolda sonuçların önemli olduğunu belirtti.

Mart ayında Roger Schmidt'in yerine göreve getirilen Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen'in başında tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bayer Leverkusen, Bundesliga'da sezonun bitimine bir hafta kala topladığı 38 puanla 12. sırada yer alıyor.

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