DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ EVİNDE KAZANDI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Darüşşafaka Doğuş, Anadolu Efes'i 88-85 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Cedi Osman'ın üç sayılık basketiyle farkı açmaya çalışan Anadolu Efes karşısında Clyburn ve Anderson'un sayılarıyla etkili olan Darüşşafaka Doğuş, 7. dakikada öne geçmeyi başardı (20-18). Ev sahibi ekip, Clyburn'ün isabetli atışlarıyla 6-0'lık bir seri yaparken, Thomas'ın son saniyedeki üçlüğüyle Anadolu Efes farkı 3 sayıya indirdi ve ilk çeyrek Darüşşafaka Doğuş'un 28-25 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyotta Darüşşafaka Doğuş'un hücumda yaptığı top kayıplarını değerlendiren Anadolu Efes, 11-0'lık bir seriyle 14. dakikaya 36-30 önde girdi. Heurtel'in peş peşe bulduğu 7 sayıyla farkı 15. dakikada 10 sayıya yükselten lacivert-beyazlılar (45-35) karşısında Darüşşafaka Doğuş, Clyburn ve Wanamaker'ın basketleriyle farkı indirse de Anadolu Efes soyunma odasına 57-47 önde gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyrekte Bertans ve Wanamaker'ın sayılarıyla arayı kapatmaya çalışan Darüşşafaka Doğuş, 25. dakikada farkı 7 sayıya indirdi (66-59). Anadolu Efes'in hücumda üst üse yaptığı top kayıplarını hatalı yürümeler sonucunda değerlendiremeyen ev sahibi ekip, son dakika içinde Bertans'ın sayılarıyla farkı tek sayıya düşürdü (71-70). Son hücumlardan iki takım da faydalanamayınca üçüncü çeyreği Anadolu Efes 71-70 galip bitirdi.

İki takımın da sert savunma yaptığı son çeyrekte Darüşşafaka Doğuş, 34. Bertans'ın sayısıyla skoru lehine çevirmeyi başardı (76-75). Pota altında yaptığı etkili savunmayla Anadolu Efes'in skoru avantajı kazanmasına izin vermeyen yeşil-siyahlılar, 37. dakikaya 82-77 önde girdi. Bertans'ın kritik anlarda attığı üç sayılık basketlerle skoru koruyan Darüşşafaka Doğuş mücadeleyi 88-85 kazandı.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Serkan Emlek, Mehmet Karabilecen

Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 22, Clyburn 15, Anderson 17, Bertans 13, Zizic 2, Mehmet Yağmur 2, Birkan Batuk 6, Moerman 5, Furkan Aldemir 6

Anadolu Efes: Granger 6, Maxim 5, Cedi Osman 8, Brown 2, Dunston 18, Honeycutt 4, Thomas 17, Heurtel 25, Doğuş Balbay

1. Periyot: 28-25

Devre: 57-47

3. Periyot: 70-71