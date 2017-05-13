Fenerbahçe 0 - Antalyaspor 1
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FENERBAHÇE 0 - ANTALYASPOR 1

Fenerbahçe 0 - Antalyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

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Fenerbahçe 0 - Antalyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Simon Kjaer, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Moussa Sow, Jeremain Lens (68' Volkan Şen), Mehmet Topal, Alper Potuk, Salih Uçan (66' Miroslav Stoch), Emmanuel Emenike

Teknik Direktör: Dirk Nicolaas Advocaat

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Ramon Motta, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Salih Dursun, Mostapha El Kabir (75' Sakıb Aytaç), Sandro, Charles Fernando (90' Chico), Serge Mbilla Etame (79' Danilo Campos), Deniz Kadah, Samuel Eto'o

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Hakem: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay, Abdulkadir Bitigen

Gol: DK 47: Deniz Kadah (Antalyaspor)

Sarı Kartlar: DK 5: Roman Neustadter (Fenerbahçe), DK 23: Mostapha El Kabir (Antalyaspor), DK 26: Serge Mbilla Etame (Antalyaspor), DK 40: Ondrej Celustka (Antalyaspor), DK 41: Alper Potuk (Fenerbahçe), DK 57: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 66: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 90: Chico (Antalyaspor)

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