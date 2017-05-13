Adanaspor 1 - Trabzonspor 1
Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Adanaspor ile Trabzonspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Adanaspor: Goran Karacic, Mauricio Ramos, Samican Keskin, Didi, Digao, Vladimir Koman (66' Bekir Yılmaz), Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Magaye Gueye, Vinicius (90' Ahmet Bahçıvan), Roni Gleison (15' Cem Özdemir)
Teknik Direktör: Eyüp Arın
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Trabzonspor: Onur Kıvrak, Carl Medjani, Jan Durica, Joao Pereira, Emmanuel Mas (89' Yusuf Erdoğan), Dame N'doye (63' Fabian Castillo), Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (63' Matus Bero), Hugo Rodallega, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen, Murat Özcan
Goller: DK 20: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 31: Renan Foguinho (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 40: Emmanuel Mas (Trabzonspor), DK 81: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 81: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 89: Bekir Yılmaz (Adanaspor)
Kırmızı Kart: DK 81: Magaye Gueye (Adanaspor)
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