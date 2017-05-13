Adanaspor 1 - Trabzonspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANASPOR 1 - TRABZONSPOR 1

Adanaspor 1 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Adanaspor ile Trabzonspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

239 Okunma

Adanaspor 1 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Adanaspor ile Trabzonspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adanaspor: Goran Karacic, Mauricio Ramos, Samican Keskin, Didi, Digao, Vladimir Koman (66' Bekir Yılmaz), Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Magaye Gueye, Vinicius (90' Ahmet Bahçıvan), Roni Gleison (15' Cem Özdemir)

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Carl Medjani, Jan Durica, Joao Pereira, Emmanuel Mas (89' Yusuf Erdoğan), Dame N'doye (63' Fabian Castillo), Okay Yokuşlu, Ogenyi Onazi (63' Matus Bero), Hugo Rodallega, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen, Murat Özcan

Goller: DK 20: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 31: Renan Foguinho (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 40: Emmanuel Mas (Trabzonspor), DK 81: Okay Yokuşlu (Trabzonspor), DK 81: Magaye Gueye (Adanaspor), DK 89: Bekir Yılmaz (Adanaspor)

Kırmızı Kart: DK 81: Magaye Gueye (Adanaspor)

﻿

Usta'dan transfer açıklaması
İşte Adanaspor - Trabzonspor maçında ilk 11'ler
Trabzonspor'un umudu FIFA
Medical Park Arena'da çatı onarımı başladı
Dilmen TFF Başkanlığına aday olacak mı?
İşte UEFA Lisansı alan kulüplerimiz
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿