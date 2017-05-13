EMENİKE 22 HAFTA SONRA...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Antalyaspor karşısında 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan maçta Advocaat, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisine göre 2'si zorunlu dört değişiklik yaptı.

Derbide kırmızı kart gören Martin Skrtel ile Josef de Souza kadroda yer almazken, İsmail Köybaşı ile Robin van Persie yedek kulübesinde oturdu. Hollandalı teknik adam bu isimlerin yerine, sarı kart cezası biten Mehmet Topal'ın yanı sıra Ozan Tufan, Salih Uçan ve Emmenuel Emenike'ye şans verdi.

- Emenike 22 hafta sonra ilk 11'de

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Emenike, Süper Lig'de 22 maç sonra ilk 11'de oynadı.

Son olarak ligin 8. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, sonraki 22 haftada sadece 4 maçta sonradan oyuna girerek süre almıştı.

- Salih Uçan 104 gün sonra

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Salih Uçan, Süper Lig'de 104 gün sonra ilk 11'de şans buldu.

Bu sezon istediği süreyi alamayan 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de son olarak 29 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Salih, ligde 11 maç sonra tekrar ilk 11'e dönmüş oldu.

- Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı De Souza ile Skrtel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Gregory van der Wiel, Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro, Antalyaspor karşısında kadroda bulunmadı.

- Ozan Tufan sağ bekte

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların yokluğunda sağ bekte Ozan Tufan oynadı.

Şener ve Van der Wiel'in sakatlığında geçen hafta İsmail Köybaşı'nın defansın sağında görevlendiren Advocaat, bu oyuncunun performansından memnun kalmadı. Hollandalı teknik adam, son iki maçın ikinci yarılarında sağ bekte oynayan Ozan'ı bu maçta da bu bölgede kullandı.

- Antalyaspor'da değişiklik yok

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe karşısında geçen haftaki ilk 11'ini bozmadı.

Çalımbay, geçen hafta Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybeden takımında değişikliğe gitmeyerek Kadıköy'de sahaya aynı 11'i çıkardı.

- Aurelio maçı izledi

Fenerbahçe'nin ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Mehmet Aurelio, maçı izleyenler arasında yer aldı.

Brezilya asıllı Türk futbolcu 2003-2008 yıllarında formasını giydiği eski takımının maçını Fenerbahçe şapkası takarak tribünden izledi.

Aurelio, 2001-2003 yıllarında Trabzonspor, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında ise Beşiktaş formasını terletmişti.