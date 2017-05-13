SOFUOĞLU 5. SIRADAN BAŞLAYACAK

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'da düzenlenecek sezonun beşinci yarışına 5'inci sıradan başlayacak.
İtalya'nın Bologna kentindeki 4 bin 936 metrelik Imola Pisti'nde yarın TSİ 12.30'da koşulacak yarış öncesinde sıralama turları sona erdi. MV Agusta Reparto Corse takımından ABD'li pilot Patrick Jacobsen 1.51.611'lik süresiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
GRT Yamaha takımı adına yarışan Fransız pilot Lucas Mahias 1.51.723'lük derecesiyle sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı. BARDAHL EVAN BROS. Honda takımının İtalyan pilotu Christian Gamarino ise 1.51.795'lik zamanıyla 3. sırayı aldı.
Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk 2 yarışında mücadele edemeyen Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan milli pilot Kenan Sofuoğlu ise 1.52.006'lık zamanlamasıyla 5'incilik elde etti.
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun beşinci yarışına ilk 10 sıradan başlayacak pilotlar şöyle:
1. Patrick Jacobsen (MV Agusta Reparto Corse): 1.51.611
2. Lucas Mahias (GRT Yamaha): 1.51.723
3. Christian Gamarino (BARDAHL EVAN BROS. Honda): 1.51.795
4. Federico Caricasulo (GRT Yamaha): 1.51.843
5. Kenan Sofuoğlu (Kawasaki Puccetti): 1.52.006
6. Sheridan Morais (Kallio): 1.52.050
7. Kyle Smith (GEMAR Lorini): 1.52.125
8. Jules Cluzel (CIA Landlord Insurance Honda): 1.52.180
9. Kyle Ryde (Kawasaki Puccetti): 1.52.502
10. Hikari Okubo (CIA Landlord Insurance Honda): 1.52.594