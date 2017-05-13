Bakan Kılıç'tan Anneler Günü mesajı
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BAKAN KILIÇ'TAN ANNELER GÜNÜ MESAJI

Bakan Kılıç'tan Anneler Günü mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yer alan mesajına, "Dünyada insanlığın ortak zihninde iyi olarak görülen hangi sıfat varsa, hepsinin bir arada bulunabildiği bir evre vardır. Bu anneliktir." şeklinde başlayan Kılıç, "Anneler ki yetiştirdikleri evlatları vesilesiyle çağları değiştirirler, toplumları mayalarlar, kültürün devamını sağlarlar. Kadim bilgeliğimizin - çoban ateşi misali- halen ışık veren sözlerine, türkülerine, ninnilerine can veren yine onlardır. Geçmişin tohumu, onların eliyle geleceğin tarlalarına atılır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kılıç'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"İnsanoğlunun binlerce yılda hep birlikte oluşturduğu ortak medeniyet, kadınların omuzları üzerinde yükselmiştir. Bu toprakların adı, bizim için Anadolu'dur. Bu toprakların bize yurt olmasında anaların da alın teri ve gayreti vardır. Evladı için her şeyden vazgeçen anneler, günü gelince vatan için evladından vazgeçen annelere dönüşmektedirler. İşte Nene Hatunlar sayesinde, mabedlerimizin göğsüne namahrem eli değmemektedir. Peygamberimizin, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisiyle taltif ettiği, bir gün değil her gün kıymetlimiz olan annelerimizin bu güzel gününü kutlar, bütün annelerimize saygı ve hürmetlerimi sunarım."

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