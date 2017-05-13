BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ ARDINDAN

Başkent ekibinin teknik direktörü Ümit Özat, Başakşehir'in haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarının belirterek, "Topa sahip olmak ve oyunun yönünü hızlı değiştirmek istiyorduk. İlk yarıda bunu gerçekleştiremedik. Antrenmanda olmayacak, rakip oyuncunun 60-70 metre top sürmesi sonucunda bir gol yedik. Oyuncularımızın yaşadıkları kaygı belki de bu golü yememize sebep oldu." diye konuştu.

İkinci yarıya baskı ile başladıklarını aktaran Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Oyuna sonradan giren oyuncularımızın da katkısı geldi. Goller çok doğru dakikalarda geldi. Hava sıcaklığı biraz etkiledi. İyi bir rakibe karşı geriden gelip kazanmak son derece önemliydi. Takımımızda en fazla koşan Emre'ydi. Bu da ne kadar istediğini gösteriyordu. Cebimize koyduğumuz galibiyet çok önemli. Bugün itibarıyla lideriz. Ligin başından beri ilk iki sıra arasında seyrediyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın oynayacağı maçı bekleyeceğiz. İki kulvarda gidiyoruz, bunun keyfini yaşayacağız. Sonu nasıl biterse bitsin çok keyifli bir sene."

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Gençlerbirliği cephesi

Başkent ekibinin teknik direktörü Ümit Özat, Başakşehir'in haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.

Özat, konuşacak çok fazla bir şeyin olmadığını belirterek, "Medipol Başakşehir kazandı. Kazanan her zaman haklıdır. İkinci golü bulabilseydik, oyun daha farklı yerlere gidebilirdi. Kendi sahasında 3 büyük takımı yenmiş, bu yarışı sonuna kadar hak eden, kovalayan bir takım var. Yemiş olduğumuz ilk gol biraz şanssızdı, biraz da beceriksizlik vardı. Kaleci açısında hata vardı ama rakibi kutlarım. Oyuncularımı da vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Gürler hakkında açıklama yaptı.

Özat, Serdar'ın takımdaki geleceği hakkında ise, "Serdar Gürler'e Gençlerbirliği tarihinin en yüksek teklifini yaptık. Biz 750 bin euro verdik. A Milli takıma yükselmiş, ligde 13 gol atmış bir oyuncunun daha fazla istemesi hakkıdır. Serbest piyasa sonuçta, gitmek isterse gönül koyamayız ama takım içindeki dengeleri korumak zorundayız. Kalmasını çok istiyorum, inanılmaz bir insan. Bahtının açık olmasını diliyorum. İnşallah kalır. " dedi.