Şampiyon Fenerbahçe
﻿
Site İçi Arama
﻿

ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Şampiyon Fenerbahçe

Kastamonu'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası, sona erdi.

398 Okunma

Kastamonu'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası, sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaştı. Rakibini 78-52 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyon oldu.

Şampiyonada Çankaya Üniversitesi üçüncü, Galatasaray ise dördüncülüğü elde etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Akbıyık, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu, Kastamonu Basketbol Temsilcisi Nihat Pehlivan'ın katılımıyla düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, oyunculara da madalyaları verildi.

Kupa töreninin ardından Fenerbahçeli sporcular, şampiyonluk kutlaması yaptı.

Şampiyonaya Çankaya Üniversitesi, Banvit, Fenerbahçe, Beşiktaş, İkem Koleji, İstanbul Üniversitesi, Bayrampaşa Atletik ve Galatasaray'ın 16 yaş altı takımları katıldı.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Fenerbahçe'de kötü oyuna tepki
Fenerbahçe 0 - Antalyaspor 1
Emenike 22 hafta sonra...
İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Fenerbahçe'nin yenilenen yelken tesisleri açıldı
Dilmen TFF Başkanlığına aday olacak mı?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿