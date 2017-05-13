USTA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, gündemde gündemde yer alan transfer konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Transfer konusunda analizler yapıyoruz"

Başkan Usta, transferlerle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı isimlerin doğru olduğunu, kimilerinin ise gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bunların normal olduğunu da dile getiren Usta, transferle ilgili şöyle konuştu:

"Kamuoyuna transfer konusunda yansıyan isimler var, Serdar Taşçı gibi. Bunlar bazen doğru, bazen yanlış. Takımlar kendini gelecek yıllara hazırlamak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Biz de doğrusu ikinci devre bir iskelet oluşturmaya başladık. Bunu takviye etmemiz lazım. 'Nereye ihtiyacımız var.' diye analizler yapıyoruz. Gelecek sezon daha sağlıklı, daha kaliteli, daha iyi futbol oynayan, kalıcı şekilde, iyi bir pozisyonda olan bir Trabzonspor için uğraşıyoruz. İsimlerin bence şu aşamada bir önemi yok."