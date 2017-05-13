İ. Başakşehir - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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İ. BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İ. Başakşehir - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında İ. Başakşehir ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İ. Başakşehir - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak İ. Başakşehir - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 31. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Başakşehir Fatih Terim

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Eren Albayrak, Bekir İrtegün, Joseph Larweh Attamah, Cengiz Ünder, Sheyı Emmanuel Adebayor, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Tokelo Anthony Rantıe, Luccas Claro Dos Santos, Anıl Karaer

Teknik Direktör: Ümit Özat

Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Çağatay Şahan

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