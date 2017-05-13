İ. BAŞAKŞEHİR - GENÇLERBİRLİĞİ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İ. Başakşehir - Gençlerbirliği sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak İ. Başakşehir - Gençlerbirliği maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 31. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Eren Albayrak, Bekir İrtegün, Joseph Larweh Attamah, Cengiz Ünder, Sheyı Emmanuel Adebayor, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Gençlerbirliği: Per Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Sıarheı Palıtsevıch, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Kamal Issah, Abdul Rahman Khalılı, Aydın Karabulut, Tokelo Anthony Rantıe, Luccas Claro Dos Santos, Anıl Karaer
Teknik Direktör: Ümit Özat
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak, Çağatay Şahan
Maç Detayları - Canlı Anlatım