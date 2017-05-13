Ankaragücü'nden Gökçek'e: "Sözünü tut"

Ankaragücü yönetim kurulu, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in verdiği sözleri tutması zamanı geldiğini belirtti.

Ankaragücü yönetim kurulu, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in verdiği sözleri tutması zamanı geldiğini belirtti.

Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Geçtiğimiz hafta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Başkanımız Mehmet Yiğiner bir araya gelerek Ankaragücü’müzün geleceği ile ilgili istişarede bulunmuşlardı.

Yapılan görüşmenin ardından Başkanımız Mehmet Yiğiner, Sayın Gökçek’e, camianın Kulübü almasından ziyade, ekonomik destek vermesini istediğini belirtmiş, bu nedenle Yönetim Kurulu ile beraber devam edeceğini söylemişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise bu cevaba saygı duyduğunu belirterek, Belediye şirketlerinden göğüs reklamı, Büyük Şehir Belediye Meclisi’nden maddi yardım ve Ankaralı iş adamlarını toplayarak destek sağlayacağının sözünü vermişti.

Sayın Gökçek’in yardım sözü vermesi camiada sevinçle karşılanmış, Ankaragücü’nün geleceği adına umut ışığı belirmişti.

Cuma günü sona eren Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden açıklanan ve beklenen yardım kararının çıkmaması, Ankaragücü taraftarları arasında ve camiada hayal kırıklığına yol açmıştır.

Sayın Melih Gökçek’in söz verdiği yardımı geciktirmesinin Ankaragücü’nün Ulusal Lisans çıkartamaması, transfer yasağını kaldıramaması ve yeni sezon öncesi planlama yapamaması tehlikesi ile karşı karşıya olduğu gündemi en çok meşgul eden konular olurken, taraftarlar ve camia Sayın Gökçek’ten bir an önce verdiği sözü yerine getirmesini bekliyor.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ"