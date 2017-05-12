Balıkesirspor'da Bekamenga'nın sözleşmesi fesh edildi
﻿
Site İçi Arama
﻿

BALIKESİRSPOR'DA BEKAMENGA'NIN SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ

Balıkesirspor'da Bekamenga'nın sözleşmesi fesh edildi

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da forma giyen Kamerunlu golcü Christian Bekamenga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

369 Okunma

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'da forma giyen Kamerunlu golcü Christian Bekamenga, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Balıkesirspor Futbol Şube Sorulusu Harun Atabay, yaptığı açıklamada, kulübün maddi sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Bekamenga ile salı günü görüştüğünü belirten Atabay, "Bekamenga, sıkıntılarını aktardı ve alacaklarını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetti. Para bulduğumuz takdirde ödeme yapacağız." dedi.

Kırmızı-beyazlılara sezon başında Fransa'nın Troyes takımından dahil olan Bekamenga, Balıkesirspor forması ile çıktığı 28 lig maçında 14 gol atmıştı.

Öte yandan, 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak Balıkesirspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

ETİKETLER #Balıkesirspor
İşte UEFA Lisansı alan kulüplerimiz
TFF 1. Lig: 33. hafta hakemleri
TFF 1. Lig'de kim çıkacak, kim düşecek?
İşte 33. ve 34. hafta programı
TFF 1. Lig'de görünüm
Balıkesirspor 1 - Manisaspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿