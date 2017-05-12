Juventus, Benatia'nın bonservisini aldı
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JUVENTUS, BENATİA'NIN BONSERVİSİNİ ALDI

Juventus, Benatia'nın bonservisini aldı

İtalyan temsilcisi Juventus, bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Faslı oyuncu Medhi Benatia ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzaladı.

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İtalyan temsilcisi Juventus, bu sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Faslı oyuncu Medhi Benatia ile 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve Benatia ile 2019-2020 sezonu sonuna kadar kontrat imzalandığı bildirildi.

Bayern Münih'in internet sitesinde yer alan açıklamada ise iki kulübün, 17 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Profesyonel kariyerinde Tours, Clermont, Udinese ve Roma takımlarında da forma giyen Benatia, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı.

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