Medical Park Arena'da çatı onarımı başladı
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MEDİCAL PARK ARENA'DA ÇATI ONARIMI BAŞLADI

Medical Park Arena'da çatı onarımı başladı

Hafta başında Trabzon'da etkili olan rüzgar nedeniyle Medical Park Arena'da zarar gören membranların onarımına başlandı.

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Hafta başında Trabzon'da etkili olan rüzgar nedeniyle Medical Park Arena'da zarar gören membranların onarımına başlandı.

Firma yetkilileri, stadın misafir takım seyircisinin bulunduğu yerin üzerindeki hasar gören bölümün onarımına başladı.

Geçici olarak getirilen membranların zarar gören yerlere monte edileceği ve Medipol Başakşehir maçına kadar onarım işleminin biteceği ifade edildi.

Ligin bitiminin ardından yurt dışından getirilecek yeni membranların zarar gören alandakilerle değiştirileceği öğrenildi.

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