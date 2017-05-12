AYDIN ÖRS ADININ VERİLECEĞİ SALONU GEZDİ

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydın Örs, Beylikdüzü Belediyesi tarafından yaptırılan ve adının verileceği salonu gezdi.

Beylikdüzü Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Aydın Örs, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Eğitim Vadisi'nde yapılan spor salonunda incelemelerde bulundu. İki katlı merkezi gezen Örs ve İmamoğlu, alt katta bulunan yurt binası ile üst kattaki spor salonunun odalarını ve yapılan çalışmaları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Örs, "Büyük onur duydum. Yaşarken böyle onurlandırılmak elbette ki herkese nasip olmuyor. Bu tesisten altyapılar ile Beylikdüzü İstanbulspor Basketbol Takımı istifade edecek. Alt katı da yurt binası olacak. Harika bir merkez oluyor. Türk sporuna hizmet eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan İmamoğlu ise tesisin açılışını kısa süre içinde yapacaklarını aktararak, "Salona, basketbol tarihinde ülkemize Avrupa kupası kazandıran ilk teknik adam olarak tarihe geçen Aydın Örs hocamızın ismini vermek istedik. Umarım bu nokta, gençlere uluslararası başarı yakalayabilecekleri bir alan olur." şeklinde görüş belirtti.