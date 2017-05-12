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BB ERZURUMSPOR BİR ADIM ÖNDE

BB Erzurumspor bir adım önde

Spor Toto 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.

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Spor Toto 2. Lig play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Mayıs Salı günü Diyarbakır'da oynanacak.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Süleyman Abay, Gökmen Olgaç, Mehmet Salih Mazlum

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ahmet, Ferit (Dk. 78 Serdar), Doğan Can, Erhan (Dk. 60 Halil İbrahim), Savaş, Murat, Fırat, Eslem, Mert Nobre, Fatih (Dk. 84 Mehmet), Alişan

Amed Sportif Faaliyetler: Kurtuluş, Kamil, Ercan (Dk. 46 Murat), Yusuf, Şahin, Abdullah, Oğuz, Mehmet Sıddık (Dk. 86 Ercüment), Deniz, Okan, Mansur (Dk. 90 Koray)

Gol: Dk. 24 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 61 Yusuf (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Dk. 32 Mehmet Sıddık, Dk. 35 Mansur, Dk. 41 Deniz (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 53 Erhan, Dk. 66 Doğan Can, Dk. 72 Fırat, Dk. 74 Ahmet, Dk. 75 Savaş, Dk. 87 Mehmet, Dk. 90 Murat (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
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