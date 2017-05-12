CAVCAV: "ÖZAT'A GÜVENİMİZ SONSUZ"

Cavcav, "Hocamız Gençlerbirliği'ni seven biri, oyuncularla hiçbir problemi yok, onun sözünü dinliyorlar. Sözleşmeyi erken yapmamızın sebebi de buydu." ifadelerini kullandı.

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Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, Ümit Özat ile merhum İlhan Cavcav zamanında anlaştıklarını anımsatarak, "Sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Kendisiyle 2 yıllığına anlaştık. Bu camiadan yetişmiş bir arkadaşımız, kendisine güvenimiz sonsuz. Kulübün başında olduğu sürede iyi bir uyum yakaladı. İnşallah Gençlerbirliği için iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Özat ile erken sözleşme yenilemenin futbolcular üzerinde etkisi olacağını düşündüğünü belirten Cavcav, "Hocamız Gençlerbirliği'ni seven biri, oyuncularla hiçbir problemi yok, onun sözünü dinliyorlar. Sözleşmeyi erken yapmamızın sebebi de buydu." ifadelerini kullandı.

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"Oyuncularıma güveniyorum"

Cavcav, ligde yarın yapacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi talihsizlik yaşadıklarını ve Serdar Gürler'in idmanda sakatlandığını dile getirdi.

Serdar'ın kasığında zorlama nedeniyle yırtılma oluştuğunu vurgulayan Cavcav, "MR'ı çekildi. Büyük ihtimalle sezon sonuna kadar oynayabilecek gibi gözükmüyor. Belki son maçı oynayabilir. Bu sakatlık bizim için büyük talihsizlik oldu. Önemli maçlarımız var. Medipol Başakşehir iyi bir durumda. Liderle arasında 2 puan fark var. Biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz." şeklinde konuştu.