Cavcav: "Özat'a güvenimiz sonsuz"
﻿
Site İçi Arama
﻿

CAVCAV: "ÖZAT'A GÜVENİMİZ SONSUZ"

Cavcav: "Özat'a güvenimiz sonsuz"

Cavcav, "Hocamız Gençlerbirliği'ni seven biri, oyuncularla hiçbir problemi yok, onun sözünü dinliyorlar. Sözleşmeyi erken yapmamızın sebebi de buydu." ifadelerini kullandı. 

664 Okunma

Gençlerbirliği'nin kulüp başkanı Murat Cavcav, Ümit Özat ile merhum İlhan Cavcav zamanında anlaştıklarını anımsatarak, "Sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Kendisiyle 2 yıllığına anlaştık. Bu camiadan yetişmiş bir arkadaşımız, kendisine güvenimiz sonsuz. Kulübün başında olduğu sürede iyi bir uyum yakaladı. İnşallah Gençlerbirliği için iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Özat ile erken sözleşme yenilemenin futbolcular üzerinde etkisi olacağını düşündüğünü belirten Cavcav, "Hocamız Gençlerbirliği'ni seven biri, oyuncularla hiçbir problemi yok, onun sözünü dinliyorlar. Sözleşmeyi erken yapmamızın sebebi de buydu." ifadelerini kullandı. 

"Oyuncularıma güveniyorum"

Cavcav, ligde yarın yapacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi talihsizlik yaşadıklarını ve Serdar Gürler'in idmanda sakatlandığını dile getirdi.

Serdar'ın kasığında zorlama nedeniyle yırtılma oluştuğunu vurgulayan Cavcav, "MR'ı çekildi. Büyük ihtimalle sezon sonuna kadar oynayabilecek gibi gözükmüyor. Belki son maçı oynayabilir. Bu sakatlık bizim için büyük talihsizlik oldu. Önemli maçlarımız var. Medipol Başakşehir iyi bir durumda. Liderle arasında 2 puan fark var. Biz elimizden gelen mücadeleyi sergileyeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah iyi bir sonuçla döneriz." şeklinde konuştu. 
Dilmen TFF Başkanlığına aday olacak mı?
3
Serdar Gürler: "Gençlerbirliği ile ufak pürüzler kaldı"
İşte UEFA Lisansı alan kulüplerimiz
31. haftanın hakemleri açıklandı
1
Ümit Özat: "4-5 transfer yapacağız"
2
Sözleşme uzatıldı, ortalık karıştı...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿