MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN HEDEFİ LİDERLİK

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 13 Mayıs Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Haftaya lider giren siyah-beyazlılar ise 15 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.

Gençlerbirliği ise Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, ilk 10 içindeki yerini sağlamlaştırmanın peşinde.

Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

- Mossoro geri dönüyor

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Brezilyalı oyuncu Marcio Mossoro, Gençlerbirliği karşısında sahadaki yerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında burnu kırılan kaptan Mahmut Tekdemir de Gençlerbirliği karşısında forma giyebilecek duruma geldi.

Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Caicara'nın da maç kadrosunda olması bekleniyor.

İstanbul ekibinde, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK), 5 maçlık cezaları 3'e düşen ve bu cezaları sona eren Yalçın Ayhan ile Ufuk Ceylan, kadro dışı bırakıldıkları için bu mücadelede de yer alamayacak.

Abdullah Avcı'nın ekibinde, Uğur Uçar da sarı kart cezalısı olduğu için bu mücadelede sahada olamayacak.

- 5 futbolcu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu, Edin Visca, Alparslan Erdem, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan 5 futbolcu, bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.