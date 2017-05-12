Tuncay Acehan, Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti
﻿
Site İçi Arama
﻿

TUNCAY ACEHAN, MEHMET YİĞİNER'İ ZİYARET ETTİ

Tuncay Acehan, Mehmet Yiğiner'i ziyaret etti

Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay Acehan, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’i Beştepe Tesisleri'ndeki makamında ziyaret ederek, Sarı-Lacivertli ekibin şampiyonluğunu kutladı.

506 Okunma

Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay Acehan, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’i Beştepe Tesisleri'ndeki makamında ziyaret ederek, Sarı-Lacivertli ekibin şampiyonluğunu kutladı.

Tuncay Acehan: "Ankara için büyük bir onur ve mutluluk"

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Ankaragücü’nün şampiyonluğunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Dr. Tuncay Acehan, “Ankaragücü Ankara için çok önemli bir marka ve kuruluşu Cumhuriyet öncesine kadar eskiye dayanan büyük bir çınar. Ankaragücü’nün geçirdiği zorlu mücadelenin ardından Ankara’mıza şampiyonluğu getirmesi Ankara için çok büyük bir onur ve mutluluk. Mehmet Başkanımızı, yönetim kurulunu, oyuncu arkadaşlarımızı, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi tebrik ederim“ dedi.

Mehmet Yiğiner: "Bu başarıyı sürdürmek istiyoruz"

Çubuk Belediye Başkanı Dr. Tuncay Acehan’a yaptığı ziyaretten ötürü teşekkür eden Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “ Bu başarı tüm Ankara’nın. Camia olarak kenetlendiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Bu başarıyı inşallah önümüzdeki sezonda sürdürmek istiyoruz“ diye konuştu.
İşte UEFA Lisansı alan kulüplerimiz
Taşdemir: "Yol haritamıza, yönetim karar verecek"
Yiğiner, MHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
1
Ankaragücü'nde 15 yıl sonra gelen bir ilk!
Mesut Akgül'den Ankaragücü'ne maddi yardım sözü
Richard Moore, Ankaragücü'nü tebrik etti!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿