OSMANLISPOR 2 EKSİKLE ÇALIŞTI

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor’la karşılaşacak olan Başkent ekibi, taktik ağırlıklı çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü.
Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla devam ettirdi.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman, yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü.
Topla ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda daha sonra taktik çalışmasına geçildi.
Günün tek antrenmanı yarı sahada oynanan maçla son buldu.
Antrenmana tedavileri devam eden Musa Çağıran ve Aykut Demir katılmazken genç oyunculardan Tugay Kacar ise performans uzmanı Thomas Klimmeck nezaretinde özel çalışma yaptı.