KAYSERİSPOR 2 - ATİKER KONYASPOR 1

Kayserispor 2 - Atiker Konyaspor 1
Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kayserispor 2-1 kazandı.
Kayserispor: Ali Ahamada, Larrys Mabiala, Hakan Aslantaş, Erkan Kaş (74' Jean-armel Kana-biyik), Levent Gülen, Samba Sow, Umut Bulut, Rajko Rotman, Deniz Türüç (84' Ryan Mendes), Raheem Lawal (84' Silvestre Varela), Welliton Soares
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Marc Kibong Mbamba (82' Emre Can Atila), Alban Meha (68' Ömer Ali Şahiner), Moryke Fofana, Amir Hadziahmetovic, Rijad Bajic (68' Ioan Hora)
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Bahattin Şimşek
Goller: DK 25: Larrys Mabiala (Kayserispor), DK 41: Rijad Bajic (Atiker Konyaspor), DK 59: Raheem Lawal (Kayserispor)
Sarı Kartlar: DK 45: Hakan Aslantaş (Kayserispor), DK 74: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 79: Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor), DK 90: Marc Kibong Mbamba (Atiker Konyaspor), DK 90: Ryan Mendes (Kayserispor), DK 90: Welliton Soares (Kayserispor)
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