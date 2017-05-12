Kasımpaşa 4 - Çaykur Rizespor 2
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KASIMPAŞA 4 - ÇAYKUR RİZESPOR 2

Kasımpaşa 4 - Çaykur Rizespor 2

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 4-2 kazandı.

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Kasımpaşa 4 - Çaykur Rizespor 2

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 4-2 kazandı.

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Cristian Titi, Veysel Sarı, Strahil Popov, Vasil Bozhikov, Abdullah Durak, Turgut Doğan Şahin (76' Hasan Bilal), Andre Castro (84' Ahmed Ildiz), Loret Sadiku (59' Batuhan Altıntaş), Samuel Eduok, Cristian Guanca

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Davide Petrucci, Matic Fink (69' Özgür Çek), Robin Yalçın, Dhurgham Ismail, Jakob Jantscher (83' Nosa Igiebor), Recep Niyaz, Süleyman Koç, Bright Edomwonyi, Marwane Saadane, Leonard Kweuke (55' Orhan Ovacıklı)

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Caner Ak

Goller: DK 52: Cristian Guanca (Kasımpaşa), DK 56: Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa), DK 59: Jakob Jantscher (Çaykur Rizespor), DK 78: Vasil Bozhikov (Çaykur Rizespor), DK 80: Cristian Titi (Kasımpaşa), DK 82: Batuhan Altıntaş (Kasımpaşa)

Sarı Kart: DK 15: Dhurgham Ismail (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: DK 50: Dhurgham Ismail (Çaykur Rizespor)

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