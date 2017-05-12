KAYSERİSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Levent Gülen, Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Samba Sow, Umut Bulut, Deniz Türüç, Wellıton Soares Moraıs, Alı Nadhoım Ahamada, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
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Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Rıad Bajıc, Marc Kıbong Mbamba, Amır Hadzıahmetovıc, Moryke Fofana, Alban Meha, Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
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Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Bahattin Şimşek
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