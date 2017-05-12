Kayserispor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...
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KAYSERİSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Atiker Konyaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Adewole Raheem Lawal, Levent Gülen, Rajko Rotman, Larrys Destın Mabıala, Samba Sow, Umut Bulut, Deniz Türüç, Wellıton Soares Moraıs, Alı Nadhoım Ahamada, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Atiker Konyaspor: Volkan Fındıklı, Selim Ay, Jens Jonsson, Ali Çamdalı, Rıad Bajıc, Marc Kıbong Mbamba, Amır Hadzıahmetovıc, Moryke Fofana, Alban Meha, Serkan Kırıntılı, Mehmet Uslu

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Hakem: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Hakan Yemişken, Bahattin Şimşek

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Kayserispor - Konyaspor maçının ardından
Kayserispor 2 - Atiker Konyaspor 1
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