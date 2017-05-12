KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 31. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Vasıl Bozhıkov, Chrıstıan Chagas Tarouco, Abdullah Durak, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Samuel Emem Eduok, Turgut Doğan Şahin, Crıstıan Davıd Guanca, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Çaykur Rizespor: Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Jakob Janster, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Süleyman Koç, Recep Niyaz, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Osagıe Brıght Edomwonyı, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Caner Ak
Maç Detayları - Canlı Anlatım