Kasımpaşa - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Spor Toto Süper Lig 31. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - Çaykur Rizespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 31. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Vasıl Bozhıkov, Chrıstıan Chagas Tarouco, Abdullah Durak, Loret Sadıku, Andre De Castro Pereıra, Samuel Emem Eduok, Turgut Doğan Şahin, Crıstıan Davıd Guanca, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Çaykur Rizespor: Davıde Petruccı, Robın Yalçın, Jakob Janster, Leony Leonard Kweuke, Marwane Saadane, Süleyman Koç, Recep Niyaz, Gökhan Akkan, Matıc Fınk, Osagıe Brıght Edomwonyı, Dhurgham Ismael Dawood Al-quraıshı

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Caner Ak

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