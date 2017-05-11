İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİ ATLETLERE YASAK

Filistin Olimpiyat Komitesi Basın Departmanı Başkanı Ahmet El Ali, İsrail'in 25 Filistinli atletin Azerbaycan'da düzenlenecek 4. İslami Dayanışma Oyunlarına katılmasına izin vermediğini bildirdi.

El Ali, Filistin Milli Takımı'nın başkent Bakü'ye 105 atletle katılmayı planladığını belirterek, "İsrail, yaklaşık 25 Gazzeli atletin Bakü'ye gelmesine müsaade etmedi." dedi.

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) Genel Sekreteri Faysal Abdulaziz El Nassar, Bakü'de düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Filistinli atletlere karşı ihlallerini eleştirdi.

ISSF olarak her zaman Filistin'in yanında olduklarını vurgulayan El Nassar, "İsrail'in Filistinli atletlerin oyunlara katılmasını engellemesi büyük bir sorun ve kabul edilemez. Bu gibi durumların olmaması için var gücümüzle çalışacağız. Filistin'den hiçbir zaman desteğimizi esirgemedik." ifadelerini kullandı.