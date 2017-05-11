SCHWEİNSTEİGER, ABD'DE UMDUĞUNU BULAMADI

Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol kariyerini sürdüren Bastian Schweinsteiger, umduğunu bulamadı. Alman yıldız, karşılaştığı sorunların üstesinden gelmekte zorlandığını ifade etti.

Futbol kariyeriniABD'nin Chicago Fire takımında sürdüren Bastian Schweinsteiger, yeni serüveninde zorlanıyor...

Yaklaşık 2 ay önce Manchester United'dan ayrılarak Chicago'nun yolunu tutan Alman yıldız, Birleşik Amerika'nın futbol mantığını sorguluyor.

Maç öncesinde konuşulan hiçbir şeyin sahada uygulanmadığından yakınan 32 yaşındaki futbolcu, gereksiz yere top kayıpları yaşanmasının canını sıktığını belirtti.

İngiltere veya Almanya'nın futbol seviyesini bulamayacağına kendini alıştırdığını belirten Schweinsteiger, "Burada beni neyin beklediğini biliyordum ve bunu kabullenerek buraya geldim. Sadece biraz zamana ihtiyacım var" dedi.

Alman futbolcu, Chicago Fire forması ile çıktığı 6 maçta 2 gol attı, 1 gol pası verdi.