DİLMEN TFF BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Talisca'ya verilen ceza adalet mi? Ana avrat söven Volkan Demirel neden PFDK'ya sevk edilmedi?" diye sordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na aday olup olmayacağına ilişkin olarak ise "Yarın Yıldırım Demirören istifa etse, başkan adayı falan olmayacağım. Bu çıkışımın sebebi TFF başkanlığı değildi" dedi. Dilmen, yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına Aykut Kocaman'ın geçeceğini de kaydetti.

A Spor'a konuşan usta futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a basketbol maçı öncesi Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e attığı tokat nedeniyle verilen 6 aylık hak mahrumiyeti cezasını yetersiz bulduğunu yineledi. Dilmen, "Aziz Yıldırım'ın yaptığı çok yanlış ve 'verilen ceza az'' dedim. Aziz Yıldırım'ın dolduruşa gelmemesi lazımdı" diye konuştu.

"Talisca'ya verilen ceza adalet mi?"

Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sarı-lacivertli ekibin kalecisi Volkan Demirel'e yaptığı parmak hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 1 maç ceza almasına da değinen Dilmen, "Talisca'ya verilen ceza adalet mi? Ana avrat söven Volkan Demirel neden PFDK'ya sevk edilmedi. Ama konularımız bunlar değil. Ben Aziz Yıldırım bu olayı gerçekleştirdiğinde de programında ilk olarak bunu söyledim. Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam 'Emenike'yi gönderin' derdim. PFDK'daki isimlerin kararları tek başına vermediklerini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta olsaydı..."

"Fenerbahçe ve Galatasaray da yarışta olsaydı PFDK bu kararları alamazdı" diyen Dilmen, TFF Başkanlığı'na aday olup olmayacağı konusuna da açıklık getirdi.

Rıdvan Dilmen, "2019'a kadar asla başkan adayı değilim. Yarın Yıldırım Demirören istifa etse, başkan adayı falan olmayacağım! Bu çıkışlarımın sebebi Federasyon Başkanlığı için değildi" dedi.

PFDK'nın ceza kararlarını eleştiren Dilmen, sözü video hakem uygulamasına getirdi ve ekledi:

"Rize'deki olayda 72 saatte 'Volkan Babacan, gazeteciye vurmadı' dediler. Video hakem uygulamasında, 20 saniyede mi doğru karar verecekler?"

"Yeni sezonda Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman"

Süper Lig'de şampiyonluğa Beşiktaş'ın yakın olduğunu kaydeden usta yorumcu, "Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon teknik direktörü Aykut Kocaman" diye konuştu.