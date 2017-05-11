Eto'o'dan kaza geçiren taraftara ziyaret
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ETO'O'DAN KAZA GEÇİREN TARAFTARA ZİYARET

Eto'o'dan kaza geçiren taraftara ziyaret

Antalyaspor'un takım kaptanı Samuel Eto'o, trafik kazasında ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden taraftar Şükrü Önal'ı hastanede ziyaret etti.

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Antalyaspor'un takım kaptanı Samuel Eto'o, trafik kazasında ağır yaralanan ve sağ kolunu kaybeden taraftar Şükrü Önal'ı hastanede ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kamerunlu futbolcu, kırmızı-beyazlı ekibin 1 Mayıs'ta deplasmanda Adanaspor ile yaptığı maçı izledikten sonra dönüş yolunda kaza geçiren taraftar otobüsünün içinde yer alan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Şükrü Önal'a ziyarette bulundu.

Adana deplasmanından döndüklerinde ziyaret etmek istedikleri Önal'ın o saatlerde ameliyata alındığı için bunu ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Eto'o, taraftara formasını hediye etti.

Şükrü Önal'ın ise Eto'o'nun sürpriz ziyareti karşısında duygusal anlar yaşadığı aktarıldı. 

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