HENTBOLDA ÇİFTE SEVİNÇ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkeklerde ve kadınlarda mücadele eden A Milli Hentbol takımları, yarı finale yükseldi. A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruptaki son maçında Ürdün'ü 26-21 yendi ve lider olarak yarı finale çıktı. A Milli Kadın Hentbol Takımı ise ev sahibi Azerbaycan'a 27-22 yenilmesine karşın yarı finale adını yazdırdı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Sarhadchi Olimpik Spor Salonu'nda Ürdün ile karşılaştı.

Milliler, ilk yarıyı 11-10 önde kapattı. İkinci yarıda farkı açan ay-yıldızlılar, maçtan 26-21 galip ayrıldı ve lider olarak yarı finale yükseldi. A Milli Erkek Hentbol Takımı, Azerbaycan-Cezayir müsabakasının galibiyle 13 Mayıs Cumartesi günü finale kalabilmek için mücadele edecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı ise gruptaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Azerbaycan ile karşılaştı. İlk yarıyı 10-8 geride bitiren milliler, rakibine 27-22 yenildi. Kadın milliler, yarı finalde Kamerun ile 13 Mayıs'ta kozlarını paylaşacak.

Öte yandan, yarın Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak oyunların açılış töreninde Türkiye'nin bayrağını, dünya rekoru (gençler 50 metre kurbağalama) kıran ilk milli yüzücü Emre Sakçı taşıyacak.