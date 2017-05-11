VakıfBank ve Eczacıbaşı şampiyonluk peşinde
﻿
Site İçi Arama
﻿

VAKIFBANK VE ECZACIBAŞI ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

VakıfBank ve Eczacıbaşı şampiyonluk peşinde

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, 12 Mayıs Cuma günü gruplarında üçüncü maçlarına çıkacak.

191 Okunma

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden VakıfBank ve Eczacıbaşı VitrA, 12 Mayıs Cuma günü gruplarında üçüncü maçlarına çıkacak.

Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen turnuvada VakıfBank, A Grubu'ndaki son maçında ev sahibi ülkeden Hisamitsu Springs ile saat 12.10'da karşılaşacak. Gruptaki ilk 2 maçını alarak yarı finale kalmayı garantileyen Türk temsilcisi, lider olarak üst tura kalmak adına mücadele edecek.

Son iki yılın şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'ndaki son maçında Japonya'nın NEC Red Rockets takımıyla saat 08.40'ta mücadele edecek. İki maçta bir galibiyet eden İstanbul temsilcisi, son maçını kazanması halinde bile gruptaki diğer karşılaşmanın sonucuna göre yarı finale kalacak.

Şampiyonada Eczacıbaşı VitrA'nın yanı sıra 2010'da Fenerbahçe, 2013'te ise VakıfBank şampiyonluğa ulaşmıştı. Türk takımları, toplamda elde ettiği madalyalar ile turnuvanın en başarılı ülkesi konumunda bulunuyor.

ETİKETLER
Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün milli gururları
Osmanlıspor'da Prochazka "33" dedi
Taşdemir: "Yol haritamıza, yönetim karar verecek"
Halkbank'ın gözü Şampiyonlar Ligi kupasında
1
Ümit Özat: "4-5 transfer yapacağız"
AASKF'nin 15. Başkanlar Kurulu Alanya'da yapıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿