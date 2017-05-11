Atıcılıkta 1 altın ve 2 gümüş madalya
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ATICILIKTA 1 ALTIN VE 2 GÜMÜŞ MADALYA

Atıcılıkta 1 altın ve 2 gümüş madalya

Atıcılık milli takımları, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Turnuvası'nda, 1 altın ve 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Atıcılık milli takımları, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Atıcılık Turnuvası'nda, 1 altın ve 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada, Aysel Özgan 10 metre havalı tabanca kadınlar yarışmasında birinci olarak altın madalyaya uzandı.

Cevat Karagöl, Murat Oğuz ve Aysel Özgan'dan oluşan 50 metre tabanca karışık takımı ile Cevat Karagöl, Murat Oğuz ve Yunus Bahçeci'den oluşan 10 metre havalı tabanca erkek takımı, turnuvada birer gümüş madalya kazandı.

Bu arada, turnuvada mücadele eden Türk sporculardan Savaş Üstün de 10 metre havalı tüfek yatarak karışık branşında kendine ait Türkiye rekorunu 5,4 puan arttırarak, derecesini 636,9'a yükseltti.

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