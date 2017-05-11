Cansu Aydınoğulları, Bursa BB ile anlaştı
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CANSU AYDINOĞULLARI, BURSA BB İLE ANLAŞTI

Cansu Aydınoğulları, Bursa BB ile anlaştı

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan pasör transferi... Bursa ekibi, geçen sezon Seramiksan’da forma giyen Cansu Aydınoğulları’nı renklerine bağladı.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor’dan pasör transferi... Bursa ekibi, geçen sezon Seramiksan’da forma giyen Cansu Aydınoğulları’nı renklerine bağladı.

Bu sezon Avrupa Challenge Kupası'nı müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor’da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Daha önce Başantrenör Jan de Brandt’la ve Fatma Yıldırım ile sözleşme yenileyen ve dış transferde ilk imzayı Ergül Avcı’ya attıran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 2015 ve 2016 yıllarında da yeşil-beyazlı formayı terleten Cansu Aydınoğulları ile yeniden anlaşma sağladı.

1992 doğumlu ve 1.81 boyundaki başarılı pasörle söz kesen yeşil-beyazlılar, resmi imzayı önümüzdeki günlerde attıracak.

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen 25 yaşındaki milli oyuncu Cansu Aydınoğulları, daha önce Galatasaray, Yeşilyurt, Çanakkale ve Trabzon İdmanocağı formaları giydi.
 

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