SİGORTASIZ YARIŞAMAYACAKLAR!

Türkiye Motosiklet Federasyonu, ferdi kaza sigortası bulunmayan motosikletçilere güvenlik gerekçesiyle start izni vermeyecek.

Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, 2017 yarış sezonunun başladığını belirterek, bu dönem sporcuların güvenliklerinin sağlanması yönünde önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Bugüne kadar organizasyon ve sporcuların yarışma imkanlarını geliştirme adına adımlar atıldığını vurgulayan Uçar, bütün sporcuların sosyal güvenliklerinin olması adına plan ve çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

"Bu sene yarışlarımızın başlamasıyla sporcularımızın ferdi kaza sigortası ile sigortalı olmalarını sağlıyoruz." diyen Uçar, şöyle konuştu:

"Motor sporlarına gönül verip, bu sporu yapanlar için sigortalı olmak büyük öneme sahiptir. Uluslararası organizasyonlarda yer almak istiyorsanız geçerli bir sigortanız olmak zorunda. Hem bizim sporcularımız hem de ülkemizde yapılan yarışlara katılan yabancı sporcular, yarış öncesi kendi federasyonlarından sigortalı olmaları halinde start iznini almaktadırlar. Uluslararası bu sporcularımız adına yararlı uygulamayı artık bu sezonla birlikte biz de uygulamaya başladık. Bazen sporcularımız organizasyon esnasında kendi güvenliğini geri plana atabiliyor. Geçmiş dönemlerde yaşanan üzücü olaylar ve tecrübelerimizle sigortalı olma şartı bizim sporcularımızın yararına olacaktır."

Federasyon kurallarına göre, teminatların, tüm lisanslı sporcuları kapsayarak, motosiklet sporcuları için olması gerekiyor. Kaza sonucu oluşabilecek tedavi masrafları teminatı motosiklet kazalarını kapsayacak, tedavi masraflarında resmi kaza tutanağı ve hastane kayıtları üzerinden işlem yapılacak. Organizasyonların gerçekleştirildiği 4 gün boyunca sigorta teminatının geçerli olması istenecek.