ZİRAAT BANKASI SPOR KULÜBÜ'NÜN MİLLİ GURURLARI

İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunlarının dördüncüsü, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de organize edilecek.

İslam Konferansı Örgütü’ne üye ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunlarının dördüncüsü, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de organize edilecek.

Ziraat Bankası Spor Kulübü alt yapısından yetişip milli takımlar seviyesine kadar yükselen 5 oyuncu, Bakü’de düzenlenecek olan organizasyon da milli takım kadrosunda yer aldı.

İslam Oyunları kadrosunda Ziraat Bankası oyuncularından Enes Atlı, Burhan Zorluer, Selim Demir, Cansın Ogbaı Enaboifo ve Ümit Demir milli takımımızın başarısı için mücadele edecek.

Erkekler kategorisinde A Grubu’nda ev sahibi Azerbaycan, Türkmenistan, Pakistan ve Filistin ile mücadele edecek olan Erkek Milli Takımımız, tek devreli lig usulüne göre oynanacak mücadeleler sonunda grubunu ilk iki içinde bitirmesi durumunda yarı finale yükselecek.

Yarı finalde rakibini mağlup eden takımlar finalde altın madalya mücadelesi verecek. Yarı finalde kaybeden takımlar ise bronz madalya maçına çıkacak.

Erkekler kategorisinde B Grubu’nda ise İran, Katar, Cezayir, Suudi Arabistan ve Fas yer alacak.

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