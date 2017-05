4. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI BAŞLIYOR

4. İslami Dayanışma Oyunları, 12 Mayıs Cuma günü Azerbaycan'ın ev sahipliğinde başlayacak.

Oyunların resmi açılış töreni başkent Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katılımıyla düzenlenecek ve 22 Mayıs'ta sona erecek oyunlarda Türkiye, 337 sporcuyla mücadele edecek.

Türkiye, zurkhaneh hariç atıcılık, atlama, atletizm-para atletizm, 3'e 3 basketbol, boks, artistik cimnastik, ritmik cimnastik, futbol, güreş, halter, hentbol, judo-görme engelli judo, karate, masa tenisi, sutopu, tekvando, tenis, voleybol, wushu ve yüzme dahil 20 branşta madalya arayacak.

- Oyunların tarihçesi

İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu'nun (ISSF) organizatörlüğünde, İslam Teşkilatı'na (İİT) üye ülkelerin katıldığı oyunların ilki, 2005 yılında Suudi Arabistan'da düzenlendi. Dört yılda bir yapılması kararlaştıran oyunların ikincisinin, İran'da düzenlenmesi bekleniyordu.

İran'da ilk olarak 2009 Ekim ayında yapılmasına karar verilen oyunlar, İran ve Arap dünyası arasındaki sorunlar nedeniyle 2010 Nisan ayına ertelendi. Ancak başka nedenlerden ötürü oyunların ikincisi gerçekleşmedi.

3. İslami Dayanışma Oyunları ise 2013 yılında Endonezya'daki Güney Sumatra'nın başkenti Palembang'da yapıldı.

Oyunlara, üye ülkelerin gayrimüslim sporcuları da katılabiliyor.

5. İslami Dayanışma Oyunları, 2021 yılında İstanbul'da düzenlenecek.

- Türkiye'nin oyunlardaki madalya geçmişi

İlki Suudi Arabistan'da düzenlenen oyunlarda Türkiye bir altın, üçer gümüş ve bronz toplamda 7 madalyayla 15. oldu.

Endonezya'daki oyunlarda ise , ay-yıldızlılar 23 altın, 30 gümüş ve 50 bronz olmak üzere toplamda 103 madalyayla 5. sırada yer aldı.

- Milli takım kafilesi

Ay-yıldızlılar adına 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek sporcular şöyle:

Atıcılık: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Eser Koç, Murat Kılıç, Özgür Varlık, Hüseyin Tuğrul Özer, Ömer Akgün, Canan Türkoğlu Yavuz, Elif Kırklar, Şeymanur Koca, Oğuzhan Tütün, Nedim Tolga Tuncer, Servet Sivrikaya, Onur Atak, Salahi Zaimoğlu, Salih Hafız, Nihan Gürer, İzel Aydın, Nur Banu Özpak

Atlama: Yaprak Selin Keskin, Sinem Sağlam, Orhan Candan, Kıvanç Gür

Atletizm-para atletizm: Ali Kaya, Alper Kulaksız, Aras Kaya, Aşkın Karaca, Batuhan Altıntaş, Emin Öncel, Emre Zafer Barnes, Eşref Apak, İzzet Safer, Kaan Kigen Özbilen, Mustafa Güneş, Osman Can Özdeveci, Ramazan Özdemir, Ramil Guliyev, Ümit Sungur, Yasmani Copello Escobar, Yavuz Can, Berivan Şakır, Buse Arıkazan, Büşra Nur Koku, Cemre Bitgin, Demet Parlak, Eda Tuğsuz, Elçin Kaya, Elif Gören Yıldırım, Emel Dereli, Emine Hatun Tuna, Esma Aydemir, Karin Melis Mey, Kıvılcım Kaya Salman, Meryem Akdağ, Mizgin Ay, Nevin Yanıt Baltacı, Özlem Kaya, Pınar Aday, Sibel Çınar, Tuğba Güvenç, Tuğçe Şahutoğlu, Yasemin Can, Alperen Acet, Enis Ünsal, Özkan Baltacı, Nimet Karakuş, Yiğitcan Hekimoğlu, Büşra Yıldırım, Musa Davulcu, Hakan Cira, Mehmet Nesim Öner, Mehmet Tunç, Oğuz Akbulut, Suat Öner

3'e 3 basketbol: Mert Başdan, Türkay Barutçuoğlu, Recai Öztürk, Tanalp Şengün, Derin Yaya, Doğa Comba, Berrin Karabaş, Ebru Torun

Boks: Eren Uzun, Tolgahan Öztürk, Ömer Koç, Selçuk Eker, Hakan Doğan, Volkan Gökçek, Önder Şipal, İhsan Erdoğan, Cem Karlıdağ, Burak Aksın

Artistik cimnastik: Ahmet Önder, Demet Mutlu, Ekin Morova, Ferhat Arıcan, Göksu Üçtaş Şanlı, İbrahim Çolak

Ritmik cimnastik: Selen Bektaş, Ecem Çankaya, Başak Nida Karaevli

Futbol: Abdullah Balıkçı, Ahmethan Köse, Alican Özfesli, Bahadır Öztürk, Erhan Erentürk, Gökhan Kardeş, Hakkı Can Aksu, Hasan Kuruçay, İbrahim Serdar Aydın, Karahan Yasir Subaşı, Kerem Çalışkan, Mehmet Zeki Çelik, Melih Okutan, Muhammed Birkan Tetik, Muhammed Demirci, Muhammed Enes Durmuş, Muhammed Şengezer, Muhammet Beşir, Oğuzhan Kayar, Onur Eriş, Özkan Taştemur, Taylan Antalyalı, Yunus Emre Yalçın

Güreş: Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Evin Demirhan, Burcu Kebiç, Bediha Gün, Süleyman Atlı, Derya Bayhan, Mustafa Sağlam, Gamze Nur Adakan, Münir Recep Aktaş, Hafize Şahin, Mustafa Kaya, Abdülsamet Günal, Buse Tosun, Zafer Dama, İlker Sönmez, Soner Demirtaş, Yasemin Adar, Furkan Bayrak, Burhan Akbudak, Ali Cengiz, Selim Yaşar, Rıza Yıldırım, Süleyman Demirci

Halter: Resul Elvan, Şaziye Erdoğan, Gamze Karakol, Bediha Tunadağı, Gökhan Kılıç, Muammer Şahin, Ayşegül Çakın, Sümeyye Kentli, Ahmet Turan Okyay, Hurşit Atak, Zeynep Atakan, Daniyar İsmayilov, Rabia Kaya, Celil Erdoğdu, Ayşe Seven, İbrahim Arat

Hentbol: Alp Eren Pektaş, Baran Nalbantoğlu, Coşkun Göktepe, Çetin Çelik, Doruk Pehlivan, Enes Gümüşok, Gökhan Örnek, Hüseyin Pamuk, Onur Ersin, Ramazan Döne, Taner Günay, Tuğberk Çatkın, Uğur Erceylan, Halil İbrahim Öztürk, Aslı İskit, Beyza İrem Türkoğlu, Derya Tınkaoğlu, Esra Öztürk, Fatma Atalar, Gonca Nahçıvanlı, Nurceren Akgün, Olha Vashchuk, Sevilay İmamoğlu Öcal, Ümmügülsüm Bedel, Yasemin Şahin, Yeliz Özel, Yeliz Yılmaz

Judo-görme engelli judo: Ali Erdoğan, Feyyaz Yazıcı, Kayra Almira Sayit, Dilara Lokmanhekim, İrem Korkmaz, Nazlıcan Özerler, Bekir Özlü, Büşra Katipoğlu, Sinan Sarıdal, Şükran Bakacak, Hasan Vanlıoğlu, Çağrı Güzelsoy, İlker Güldüren, Batuhan Efemgil, Dursun Hayran, Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, Ayten Özyürük, Serdar Aydın

Karate: Meltem Hocaoğlu, Enes Erkan, Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, Aykut Kaya, Merve Çoban, Ömer Kemaloğlu, Eda Eltemur, Erman Eltemur, Alparslan Yamanoğlu, Dilara Bozan, Mehmet Yakan

Masa tenisi: Ahmet Li, Batuhan Ulucak, Gencay Menge, İbrahim Gündüz, Melek Hu, Özge Yılmaz, Simay Kulakçeken

Sutopu: Ali Can Yılmaz, Ali Özcan Kılıç, Atamer Albayrak, Berk Alkan, Berk Bıyık, Berk Gezek, Eray Turan, Nadir Sönmez, Neşfet Toğkan Özbek, Oğuz Berke Senemoğlu, Osman Selim Gülenç, Sertan Geçtan, Tugay Ergin

Tekvando: Nafia Kuş, Sabit Buğrahan Karakaş, Rukiye Yıldırım, İpek Çidem, Zeliha Ağrıs, Deniz Dağdelen, Durdane Altunel, Hakan Reçber, İrem Yaman, Ferhat Can Kavurat, Nur Tatar, Berkay Akyol, Sude Bulut, Servet Tazegül, Yunus Sarı, Serdal Yüksel

Tenis: Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel, Ayla Aksu, Başak Eraydın, Berfu Cengiz, İlhan Sarp Ağabigün, Melis Sezer, Muhammet Haylaz

Voleybol: Adis Lagumdzija, Batuhan Avcı, Burhan Zorluer, Cansın Ogbai Enaboifo, Doğukan Ulu, Enes Atlı, Halil İbrahim Kurt, Melih Sıratça, Oğulcan Yatkın, Onurcan Çakır, Osman Çağatay Durmaz, Selim Demir, Ümit Demir, Yasin Aydın, Ada Germen, Arelya Karasoy, Bihter Dumanoğlu, Buse Melis Kara, Gizem Mısra Aşçı, Hande Naz Şimşek, Hümay Topaloğlu, Janset Cemre Erkul, Meliha İsmailoğlu, Melike Nezihe Yılmaz, Mislina Yağmur Kılıç, Nursevil Aydınlar, Rida Erlalelitepe, Su Zent

Wushu: Mehmet Demirci, Sadık Pehlivan, İbrahim Şapaloğlu, Ali Ay, Savaş Bekar, İsmail Uzuner

Yüzme: Aleyna Özkan, Almina Simla Ertan, Alpkan Örnek, Batuhan Hakan, Berk Özkul, Demir Atasoy, Doğa Çelik, Doruk Tekin, Ediz Yıldırımer, Ege Başer, Ekaterina Avramova, Ecem Dönmez, Erge Can Gezmiş, Esra Kübra Kaçmaz, Gizem Bozkurt, Gülşen Beste Samancı, Halime Zülal Zeren, İlayda Kargın, İlker Altınbilek, İlknur Nihan Çakıcı, İmge Roza Erdemli, İskender Başlakov, Kaan Özcan, Kaan Türker Ayar, Kemal Arda Gürdal, Metin Aydın, Nezir Karap, Nida Eliz Üstündağ, Oktaycan Emirbayer, Samet Alkan, Selen Özbilen, Sezin Eligül, Ümit Can Güreş, Viktoria Zeynep Güneş, Zeliha Keser, Hüseyin Emre Sakçı, Defne Kurt