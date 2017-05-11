FIFA, Filistin'in talebini erteledi
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FIFA, FİLİSTİN'İN TALEBİNİ ERTELEDİ

FIFA, Filistin'in talebini erteledi

Filistin Futbol Federasyonu FIFA toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 6 İsrail kulübünün futbola ilişkin faaliyetlerinin sona erdirilmesi talebinde bulundu.

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Filistin Futbol Federasyonu FIFA toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan 6 İsrail kulübünün futbola ilişkin faaliyetlerinin sona erdirilmesi talebinde bulundu.

Toplantıda söz alan Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Racub, "İsrail'in FIFA üyeliğinden çıkarılması gibi bir durum, gündemimizde yok. Ama uluslararası arenada Filistin toprağı olarak tanınan bölgelerde İsrail Futbol Federasyonunun futbolla ilgili faaliyetlerini sonlandırmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

FIFA toplantılarında daha önce de gündeme gelen talep, oylamaya sunuldu ve karar 50'ye karşı 138 oyla Ekim ayına kadar ertelendi.

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