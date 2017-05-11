ORMAN: "TAŞ KUŞA ÇARPMADI, KUŞ TAŞA ÇARPTI"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı futbol takımının adım adım şampiyonluğa gittiğini söyledi. Siyah-beyazlıların, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı derbi maça da değinen Orman, "Taş kuşa çarpmadı, kuş taşa çarptı. Milyonda bir olacak pozisyon, gol oldu" şeklinde konuştu.

Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Orman, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbi maçla ilgili, "Taş kuşa çarpmadı, kuş taşa çarptı. Milyonda bir olacak pozisyon, gol oldu. Futbolun içinde olan bir şey. Beşiktaş, üstün ve başarılı oynadı. Herkes tarafından da beğenilen bir futbol ortaya koyduk." diye konuştu.

"Medipol Başakşehir de puan kaybı yaşayacak"

Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'in son 2 haftasında kaybettiği 5 puana rağmen adım adım şampiyonluğa gittiğini belirten Orman, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın, bir şey kaybetmiş gibi ortaya konulmasından rahatsızım. Beşiktaş camiasına ve taraftarlarına sesleniyorum, biz 2 puan öndeyiz ve 4 maçımız var. Beşiktaş, kuvvetli bir kulüp. Şampiyon olmak için mücadele ediyoruz. Herkes Beşiktaş'ın puan kaybını hesap ederken, elbette Medipol Başakşehir'in de puan kaybı olacaktır. Onu hiç kimse düşünmüyor. Medipol Başakşehir'in herhangi bir beraberliği halinde Beşiktaş'ın mağlubiyet hakkı bile var. Beşiktaş adım adım hedefine gidiyor. Geçen sezon dört maç kala Akhisar Belediyespor karşılaşması öncesinde de böyle şeyler olmuştu ama ligi şampiyon bitirmiştik."

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandıklarını söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı, "Sezon başında taraftarlarımız 'inanın çocuklar' diye bir şarkı üzerinden hareket ettiler. Ben de bütün oyuncularım, yönetim kurulu ve teknik heyetim adına söylüyorum, biz bu sene şampiyon olacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Sahada oynanacak, herkes kazanmak isteyecek. Güçlü Beşiktaş camiası buradan şampiyonlukla çıkacaktır. Camia üzerinde olumsuzluk oluşturmaya çalışan iç ve dış mihraklara müsaade etmeyeceğiz. Allah da müsaade etmesin." şeklinde görüş belirtti.