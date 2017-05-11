BEŞİKTAŞ DA TALİSCA'YA CEZA VERECEK!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle Anderson Talisca'ya verdiği 1 maçlık cezayı değerlendi. Cezaya tepki gösteren Orman, "Orada oyuncuyu tahrik edeceksin, iteceksin, kakacaksın, küfür edeceksin, çocuk da bir saniyelik bir şey yaptı ama bunu meşru olarak görmüyorum" diye konuştu. Fikret Orman, Talisca'ya kendilerinin de ceza vereceğini açıkladı.

Orman, "Futbolun gideceği yer bu mudur? Talisca'ya zaten ceza vereceğiz. Bu gibi konularda, özellikle Fenerbahçe maçıyla ilgili bizim tarafımızdan ikaz edilmiştir. Rakip, zaten bu zihniyetle gelmiş. 'Başakşehir'e çalıştık, Beşiktaş'a çelme takmaya geldik.' diye açıklama yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Orman, Bakırköy'deki Dr. Sadi Konuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nin açılışında basın mensuplarına açıklamada bulundu,

"Talisca, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ceza aldı, Volkan Demirel ise PFDK'ya sevk edilmedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Federasyonun yönetmeliklerinden bahsediliyor, birinde akıcı görüntü var, öbüründe ses kaydı yok diye. Bunlar doğru şeyler değil. Böyle yönetmelik varsa bunların değiştirilmesi lazım. Siz, kötüyü örnek gösterdiğiniz sürece herkes kötüye doğru gider. Kameralar önünde ana avrat küfür edeceksin, hakem arkasını döndüğü zaman akıcı görüntü ve ses kaydı olmadığı için bu ceza almayacak. Orada oyuncuyu tahrik edeceksin, iteceksin, kakacaksın, küfür edeceksin, çocuk da bir saniyelik bir şey yaptı ama bunu meşru olarak görmüyorum."

"Talisca'ya ceza vereceğiz" dedi ve Fenerbahçe'ye göndermede bulundu

"Profesyonel olan oyuncular böyle şeyler yapmayacak" diyen Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaşlı oyuncular, buna yol açmamalıydı. Bir saniyelik bir hareket ama tasvip etmiyorum. Ağır tahrikler var ama onu akıcı görüntüde var, ses kaydı yok dediğiniz zaman ben de oyuncularıma söyleyeyim, hakem arkasını döndüğü zaman ana avrat küfür etsinler. Futbolun gideceği yer bu mudur? Talisca'ya zaten ceza vereceğiz. Bu gibi konularda, özellikle Fenerbahçe maçıyla ilgili bizim tarafımızdan ikaz edilmiştir. Rakip, zaten bu zihniyetle gelmiş. 'Başakşehir'e çalıştık, Beşiktaş'a çelme takmaya geldik.' diye açıklama yapıyorlar."

Türk sporunun güzel taraflarını ortaya koymaya çalıştıklarını aktaran Fikret Orman, "Kurallar, düzgünlüğü ortaya çıkarmak üzerine konulan bir şeydir. Eğer, siz kötüyü öne koyarsanız herkes kötünün arkasından gider. İlk günden bu yana rol model olmaya, Türk sporunun güzel yanını ortaya koymaya çalışıyoruz. Biz camia olarak toplumun önünde bir vitrin olalım diye gayret gösteriyoruz ama siz küfür edeni bir yere götürmüyorsanız bu doğru değil. Beşiktaş, mütevazı olmakla beraber uysal koyun da değildir." ifadelerini kullandı.