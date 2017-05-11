31. haftanın hakemleri açıklandı
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31. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

31. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Mayıs Cuma:
20.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor: Halis Özkahya
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

13 Mayıs Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
19.00 Adanaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Mete Kalkavan

14 Mayıs Pazar:
16.00 Osmanlıspor-Akhisar Belediyespor: Barış Şimşek
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
19.00 Gaziantepspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek

15 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Beşiktaş: Bülent Yıldırım
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